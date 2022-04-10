وزير الإسكان: جولات مكثفة لمسئولي المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات

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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولي أجهزة مدن (العاشر من رمضان – الشروق – شمال خليج السويس – بني سويف الجديدة - العبور) قاموا بجولات مكثفة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل بالمشروعات والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، لإنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، عددا من المشروعات السكنية ومنها مشروع سكن لكل المصرين، بجانب المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء، حيث شملت الجولات، المرور بالحي 16 لمتابعة مشروع استكمال 43 عمارة إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، حيث تتضمن الأعمال الجارية تنفيذ الوحدات، والتشطيبات ببعض العمارات وأعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد عمران الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة "إسكان منخفض" ضمن المرحلة الرابعة بمشروع سكن لكل المصريين، شرق حي الأندلس بالحي 16 بمساحة 75 م2 للوحدة كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، بجانب متابعة كافة الأعمال داخل المشروع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق، كما تم المرور على أعمال الإسكان منخفض الدخل بالحي 12 ويضم 21 عمارة.

وتفقد عمران أيضا محطتي الصرف الصحي رقمي (3 و4) لصرف المناطق الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، مشددا على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، بجانب القيام بجولة ميدانية للوقوف على أعمال الزراعة بالحي 33 وتسوية المسطحات الخضراء بكافة أحياء المدينة تباعا، كما تفقد أعمال الزراعة بالحيين 11 و16 مرورا.

وأكد أحمد عمران استمرار الأعمال بمنظومة تطوير الطرق بالمدينة، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ الطبقة السطحية "الأسفلت" بمحور طريق مدخل المدينة رقم 2، مرورا بميدان مصر النور، وأعمال الطرق بالحي 28، لربط المجاورات السكنية بالطرق الرئيسية والفرعية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

وتفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمناطق العمارات من المنطقة الأولى حتى المنطقة السادسة، والتي جاء المشروع فيها استجابة لطلبات سكان تلك المناطق التي يتعدى عدد قطع الأراضي السكنية بها 1400 قطعة بخلاف قطع الأراضي الخدمية والاستثمارية، حيث يساهم المشروع أيضا في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأوضح رئيس الجهاز أن خُطة العمل بدأت بمناطق: الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، وبعض مجاورات المنطقة الثانية وهي المناطق المنتهي بها توصيل مرفق الغاز الطبيعي يتبعها باقي المناطق، وتتضمن الأعمال حاليا تنفيذ أرصفة المشاة مع رفع كفاءة الأرصفة الحالية أمام العقارات والميادين وحول مناطق الخدمات، مع تحقيق الاستفادة أيضا بالبردورات والإنترلوك الصالح لإعادة الاستخدام، وتدعيم بالوعات المطر وزيادة عددها والانتهاء من أعمال الاختبارات اللازمة لشبكة الغاز حتى يتم تنفيذ طبقة الأسفلت.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال جولته، على سرعة إعادة الشىء لأصله لقطعيات الأسفلت الخاصة بتوصيل المرافق ورفع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الأعمال المستهدفة، بهدف تيسير حركة انتقال القاطنين بمناطق المشروع .

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال التشغيل والصيانة لشبكة الإنارة للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، مطالبةً مسئولي إدارة الكهرباء وشركة التشغيل والصيانة بالمرور الدوري على أعمدة الإنارة ومراجعتها وتكثيف أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية على مستوى المدينة.

كما شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للكهرباء وكافة الخدمات وإصلاح الأعطال فوراً، وتأمين وعزل جميع الوصلات والكابلات حفاظاً على أرواح المواطنين .

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ محطة الرفع ضمن مشروع الغابة الشجرية وتشمل (محطة رفع - خط طرد قطر 700 مللي - خزان تكديس سعة 10000 م3)، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون جنيه، مؤكدة ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع طبقا للبرنامج الزمني.

وبدأ المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أولى جولاته الميدانية عقب توليه رئاسة الجهاز، بزيارة مداخل المدينة ومحاور المرور بها، ثم أتبع ذلك بزيارة لمنطقة الإسكان الاجتماعي ومنطقة ابني بيتك 2، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية المختصة.

وخلال الجولة، تابع مسئولو الجهاز، مستوى الخدمات وأعمال النظافة والصيانة بالمنطقة، مؤكدين ضرورة قيام الإدارات التنفيذية بالأعمال المسندة إليها على أكمل وجه، كما وجهوا بضرورة المتابعة اليومية لأعمال شركة النظافة العاملة بالمنطقة، والتأكيد على نظافة الطرق ورفع صناديق القمامة على مدار اليوم حيث تُعد منظومة النظافة جزءا أصيلا من العملية التنموية بالمدن الجديدة.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع المحطة الوسيطة بالمنطقة الصناعية الأولى، وذلك للاطمئنان على الأعمال الجارية بالمحطة، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المتوقعة للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أن الغرض من إنشاء مشروع المحطة الوسيطة هو فرز وتجميع المخلفات الصلبة الخطرة وغير الخطرة ما عدا القمامة والتي يتم نقلها إلى المقالب العمومية خارج المدينة، لنقلها إلى المحطة الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان لإعادة تدويرها.

ولفت المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن المشروع يتكون من (هنجر مغلق لتجميع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة - ميزان بسكول - منظومة الوقاية من الحريق خزان حريق أرضي + شبكة حريق - غرفتي ميزان وأمن - مبنى إداري - بخلاف الأسوار الخرسانية المحيطة بالمحطة وبوابات الدخول والخروج)، مضيفا أن المساحة الإجمالية للمحطة حوالي 4600م2.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع وسيتم الاستعداد والتشغيل والاستفادة من المشروع خلال العام الجاري.