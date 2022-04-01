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وزير الزراعة لـ"مصراوي": استمرار معرضي السلع بالأورمان والهرم لما بعد رمضان

09:52 م الجمعة 01 أبريل 2022
وزير الزراعة لـ"مصراوي": استمرار معرضي السلع بالأورمان والهرم لما بعد رمضان

السيد القصير

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كتب- أحمد مسعد:

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جاءت باستمرار معرضي السلع الغذائية بحديقة الأورمان والهرم، إلى ما بعد شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى توافر كافة المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية؛ بهدف ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وقال القصير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن عملية توفير المنتجات تتم عبر 171 منفذًا ثابتًا بخلاف المنافذ المتحركة، موضحًا أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات، وتوفير احتياجات المواطن.

وطالب وزير الزراعة، بعدم التكالب على المنتجات وشراء أكثر من حاجة المواطن، مؤكدًا توافر المنتجات واستمرار عمليات الضخ بشكل يومي.

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