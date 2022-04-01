​"غرفة عمليات وتسهيل الاستلام".. كيف استعدت الزراعة لتوريد القمح المحلي؟

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، عن تدشين غرفة عمليات مركزية من قبل وزارة الزراعة، لمتابعة موسم توريد القمح على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ بمديريات الزراعة بالتنسيق مع وزارة التموين.

وقال "الشناوي"، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن أماكن التشوين سوف تكون قريبة للمزارعين وفقًا لخريطة وزارة التموين، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، موضحاً أن الحكومة رفعت سعر التوريد مرتين هذا العام.

ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى وجود تسهيلات للموردين حتى يكون مردود القيمة المادية للقمح للفلاح دون تحمله أي تكاليف إضافية.

وأضاف الشناوي، أن توريد هذا العام إجباري، لافتًا إلى أن أصحاب الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات فقد تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية.

وأشار إلي أن الدولة رفعت القدرة التخزينية للقمح من 1.5 إلى 3.5 ملايين، مضيفاً أن التوريد هذا العام لن يقل عن 10 ملايين طن.

كانت الحكومة، أعلنت رفع سعر توريد القمح إلى 885 جنيها للأردب الواحد بزيادة 170 جنيها للأردب مقارنة بالموسم الماضي، وتبدأ عملية التوريد منتصف أبريل حتى نهاية أغسطس المقبل.