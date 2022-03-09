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أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة

01:49 م الأربعاء 09 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجع البحري شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وأضافت الهيئة: يوجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بنسب من 20 إلى 40%.

وتابعت الهيئة: "الطقس معتدل إلى دافئ على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتكون أبرز الظواهر الجوية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس درجات الحرارة أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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