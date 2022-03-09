أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجع البحري شديد البرودة خلال ساعات الليل.
وأضافت الهيئة: يوجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بنسب من 20 إلى 40%.
وتابعت الهيئة: "الطقس معتدل إلى دافئ على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتكون أبرز الظواهر الجوية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة".
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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