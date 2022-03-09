"خروج طاقة".. البحوث الفلكية ينفي حدوث زلزال بالقاهرة ويكشف سبب الدوي

كتب يوسف عفيفي:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما أثير على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية بشأن حدوث زلزال صباح اليوم، غير صحيح.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أنه لم يتم حدوث زلازل، بينما ما تم رصده هو هزة سطحية نتيجة أعمال إنشاءات للقطار السريع شرق القاهرة ترتب عليه خروج الطاقة واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت في زيادة الإحساس بها.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا لم يكن زلزالا، وإنما هزة سطحية فقط.