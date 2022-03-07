الاستعلامات: رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات (صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر أصبحت قبلة سياحية للشخصيات العامة والمهمة.

وأضافت على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فبعد أن أمضى النجم الاسكتلندي العالمي جيرارد باتلر إجازته السنوية في الأقصر وأسوان، زار بالأمس رهبان التبت منطقة الأهرامات والتقطوا صورًا تذكارية تحمل الكثير من المتعة".

وتابعت: "كما قامت السيدة (Laurence des Cars) لورانس دي كار رئيس متحف اللوفر بباريس، والوفد المرافق لها اليوم، بزيارة لكلاً من المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".