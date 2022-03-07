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الاستعلامات: رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات (صور)

10:37 م الإثنين 07 مارس 2022
  • عرض 6 صورة
    رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات
  • عرض 6 صورة
    رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات
  • عرض 6 صورة
    رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات
  • عرض 6 صورة
    رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات
  • عرض 6 صورة
    رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات
  • عرض 6 صورة
    رهبان التبت يزورون منطقة الأهرامات
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر أصبحت قبلة سياحية للشخصيات العامة والمهمة.

وأضافت على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فبعد أن أمضى النجم الاسكتلندي العالمي جيرارد باتلر إجازته السنوية في الأقصر وأسوان، زار بالأمس رهبان التبت منطقة الأهرامات والتقطوا صورًا تذكارية تحمل الكثير من المتعة".

وتابعت: "كما قامت السيدة (Laurence des Cars) لورانس دي كار رئيس متحف اللوفر بباريس، والوفد المرافق لها اليوم، بزيارة لكلاً من المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".

الأهرامات رهبان التبت الهيئة العامة للاستعلامات

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