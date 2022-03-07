كان عايز يتجوز ويجيب بنت.. خالد داود يكشف تفاصيل لقاءه الأخير مع شقيقه الراحل إياد

كتب مينا غالي

وجه الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، رسالة نعي مؤثرة لشقيقه الراحل الإعلامي إياد داود، وذلك في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال داود في منشوره: قبل ما يسافر بيوم زارني وهناني ببنتي، وقالي إنه مليان طاقة وعاوز يرجع يمارس حياته ويمثل ويدرب تمثيل ويتجوز ويجيب بنت هو كمان هيسميها اسم غريب كده من بالي في إندونيسيا.. يا حبيبي ويابني وأخويا وصاحبي مشيت بدري وسيبتني لوحدي ليه يا إياد؟

وأضاف داود: ناس كتير بتحبك أوي وكانت مصدقاك وبتقول إنها اتعلمت منك.. عزاك ياخويا كل الحب اللي الناس ودعتك بيه.. مع السلامة يا إياد.. كان دوري.. بس الطيبين بيمشوا بدري..رحمتك يارب.

وكانت قد شيعت أمس جنازة الإعلامي والفنان إياد داود من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشهدت الجنازة بكاء عدد من أقاربه ومحبيه أثناء خروج الجثمان من المسجد، فيما بدا التأثر واضحا على وجه شقيقه الكاتب الصحفي خالد داود.

وتوفي الإعلامي الشاب إياد داود، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي أُصيب به الأشهر الماضية وتوفي على إثره، ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.

وسط بكاء محبيه.. جثمان إياد داود يغادر مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير