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الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الخماسيني

06:57 م الأحد 06 مارس 2022
الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الخماسيني

عاصفة ترابية تضرب مصر

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كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الساعات المقبلة، اليوم الأحد.

وتعرضت البلاد صباح اليوم، لمنخفض من الخماسين قادم من الصحراء الغربية، وتسبب في نشاط مثير للرياح والأتربة على كافة محافظات الجمهورية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أنه من المتوقع أن ينتهي هذا المنخفض وتتحسن الرؤية تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيكون الطقس خلال الساعات المقبلة صافي تمامًا وخالي من الأتربة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار في الساعات المقبلة، وتمتد إلى القاهرة ومناطق بالسواحل الشمالية، مع تغير الرياح وهدوء الأتربة.

منخفض خماسيني عاصفة ترابية الطقس الأرصاد

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