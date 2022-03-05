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اقتراح برغبة لضم جراحات علاج السمنة لخدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة

11:10 م السبت 05 مارس 2022
اقتراح برغبة لضم جراحات علاج السمنة لخدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة

مجلس النواب

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(مصراوي):

تناقش غدًا الأحد لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موجهًا لوزير الصحة والخاص بأن يتم إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وأكد سالم أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة.

والسمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، كما أنها تنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.

وأضاف سالم أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل.

مجلس النواب خدمات التأمين الصحي نفقة الدولة علاج السمنة

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