القومي للمرأة: تراجع صورة المرأة المنتقمة في إعلام رمضان 2024



كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة عن نتائج الاستبيان السنوي الذى تقوم به لجنة الإعلام حول صورة المرأة المقدمة في إعلام رمضان 2024 والذي تطلقه اللجنة للعام الرابع ضمن نشاطها للعام التاسع على التوالي.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني مقررة اللجنة على أن هذا الإستبيان يسعى إلى رصد رأي الجمهور العام حول صورة المرأة المقدمة في إعلام رمضان 2024 بما يتضمنه من برامج وإعلانات بالإضافة إلى الأعمال الدرامية للوقوف على مستوى الرضا عن هذه الأعمال وللحصول على مؤشرات حول الصورة الذهنية عن نماذج المرأة وقضاياها المقدمة من خلال هذه الأعمال بهدف إضافة بعد واقعي للتقرير العلمي الذي يوصف المحتوى الإعلامي من مسلسلات وبرامج وإعلانات.

واوضحت الدكتورة سوزان القليني أن نتائج الاستبيان هذا العام جاءت لتثبت التراجع الملحوظ في صورة المرأة المقدمة بعد أن احتفينا في العامين السابقين بتراجع الصورة السلبية والمسيئة ليحل محلها الإيجابية وواقعية القضايا والاهتمام بدور الإعلام في التغيير الإيجابي والتوعية 2024 فتصدرت صورة المرأة المنتقمة وتراجع تقديم واقع الأغلبية العظمى من النساء مما يعكس الفجوة بين واقع التمكين الذي نعاصره في الحياة اليومية وما تقدمه منابر الإعلام المختلفة والذي شعر به المشاهدين وانعكس بشكل واضح في إجابات المبحوثين عن الصورة الذهنية المنطبعة لديهم عن المرأة والناتجة عن الصورة الإعلامية مما ينعكس علي مكانتها ودورها الفعال في المجتمع.

وأشارت مقررة اللجنة إلى أن الدراما والعمل الإبداعي بمثابة مرآة تعكس واقع المجتمع وتحولاته وأكدت على ضرورة أن تعكس الأعمال الدرامية التنوع والثراء في شخصيات المرأة المصرية وأن تبتعد عن الصورة النمطية السلبية التي لا تعكس مكانة المرأة ودورها الفعال في المجتمع وشددت على ضرورة وجود أعمال درامية تسلط الضوء على نماذج النجاح والتميز للمرأة المصريةوتتناول قضاياها بعمق وواقعية وتساهم في تغيير الصورة الذهنية السلبية التي ترسخت في أذهان البعض.

ودعا المجلس القومي للمرأة جميع القائمين على صناعة الدراما والإعلام إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المجتمع والعمل على تقديم صورة إيجابية وواقعية للمرأة المصرية تعكس دورها الفعال في مختلف المجالات وتساهم في بناء مجتمع متوازن ومستنير.

كما حث المجلس على ضرورة الإهتمام بتقديم محتوى إعلامي هادف يعزز القيم الإيجابية ويساهم في بناء مجتمع متماسك يقدر دور المرأة ويحترم حقوقها

وفى هذا السياق أكد المجلس القومي للمرأة على استمراره في رصد صورة المرأة في الإعلام وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية وذلك في إطار سعيه الدائم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن انطباع الأغلبية من المبحوثين بنسبة 47% أن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان 2024 من برامج ومسلسلات وإعلانات جاءت غير مؤثرة ويليها 30% انطباع سلبي 23% فقط إيجابي وبشكل عام قارن المبحوثين نسبة رضاهم عن صورة المرأة في مجمل أعمال رمضان 2024 بالعام الماضي لتأتي النتيجة 53% غير راضين بمقابل 47% فقط راضي أو راضي الي حد ما عن صورة المرأة.

واختار المبحوثين أسباب عدم رضاهم عن صورة المرأة المقدمة في أعمال رمضان 2024 ليتقدم سبب أن "التناول الإعلامي يعمل على إبراز ومحاكاة النماذج والسلوكيات السلبية" بنسبة 57% يليه في المرتبة الثانية سبب أن "التناول الإعلامي مقتصر فقط على دور المرأة الخبيثة والمنتقمة" بنسبة 48% وفي المرتبة الثالثة سب أن "التناول الإعلامي لم يقدم نماذج واقعية".

وفيما يتعلق برضا المشاهدين عن صورة المرأة في المسلسلات فقد تقاربت إجابات المبحوثين بين 41% و 39% ٪ بأن رمضان 2024 "قدم إلي حد ما" نماذج حقيقية للمرأة المصرية بينما رأي 20% بأن لم يتم تقديم نماذج واقعية هذا العام كما أظهرت النتائج أن أكثر قضايا المرأة التي تم طرحها دراما رمضان 2024 هي العنف المعنوي بنسبة 51% يليها قضايا الزواج والطلاق بنسبة 49% بينما احتلت قضايا العنف اللفظي المرتبة الثالثة بنسبة 40%.