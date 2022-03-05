بعد انفراد "مصراوي".. تفاصيل موافقة الحكومة على نقل السياح الأوكرانيين إلى دول الجوار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، تسيير رحلات من شركتي (مصر للطيران، وإير كايرو) لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

وأضاف السفير سعد، أنه تم نقل حوالي (4000) سائح أوكراني، كما يتم تباعًا الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكرانيين الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.

جاء ذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفي ظل الأحداث الجارية حاليًا في الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وكان "مصراوي" انفرد يوم الثلاثاء الماضي 1 مارس بوثيقة شفهية لنقل السياح الأوكرانيين من مصر إلى دول الجوار الأوكراني.

وخاطبت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، وزارة الخارجية المصرية، بضرورة استخدام الطائرات المدنية أو العسكرية المصرية لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبالهم.

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص الخطاب على النحو التالي:

تهدي سفارة أوكرانيا في جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية- وتتشرف بالإعراب عن امتنانها لقرار الجانب المصري استمرار إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق مجانًا.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/3/5/2186164/