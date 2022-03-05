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للتوعية والتثقيف.. طلب إحاطة لرفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج

11:07 م السبت 05 مارس 2022
للتوعية والتثقيف.. طلب إحاطة لرفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج

النائب محمد عبدالرحمن راضي

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(مصراوي):

تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب عن بولاق أبو العلا وروض الفرج بطلب إحاطة إلى وزير الثقافة بشأن رفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج. حيث تم إنشاء قصر ثقافة روض الفرج في عام 1997 لخدمة المنطقة الشمالية ولكن لم يتم تجهيزه بالشكل الملائم وعدم الاهتمام به مما أثر على الحالة العامة لقصر الثقافة وبالتبعيه عدم استخدام الأهالي للقصر.

وأوصت اللجنة بحضور مندوبين عن الحكومة من الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية، بالتحرك السريع حيث شدد النائب محمد راضي على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تخوض معركة الوعي والمعرفة.

وطالب بضرورة العمل المشترك والتعاون من أجل نشر الوعي والمعرفة لمواجهة الشائعات والتحديات هو ما استجابة له وزارة الثقافة وتم تخصيص 5 ملايين جنيه من المبلغ الإجمالي للبدء فوراً في تنفيذ المشروع وذلك بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعادة توزيع استثمارات بعض المشروعات التابعة لها بخطة العام المالي 2021/2022 وذلك باستحداث وتعزيز مشروع إحلال وتجديد قصر ثقافة روض الفرج وتم العمل بالموقع فور للانتهاء منه قريبًا.

محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب بولاق أبو العلا روض الفرج طلب إحاطة وزير الثقافة رفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج

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