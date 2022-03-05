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تعرف على خطوات حجز قطارات النوم

05:25 م السبت 05 مارس 2022
تعرف على خطوات حجز قطارات النوم

قطار النوم أرشيفية

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كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات قطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، إتاحة حجز المقاعد والكبائن، عبر موقعها الرسمي في الإنترنت بعد تطويره.

وننشر خطوات الحجز عبر قطارات النوم كالتالي:

1- الدخول على صفحة الشركة انقر هنا

2- إنشاء حساب على الموقع حتى تتمكن من الحجز.

3- التأكد من إدخال جميع البيانات صحيحة وغير مسجلة من قبل حتى يتم إنشاء الحساب بطريقة صحيحة.

4- يمكن بعد ذلك حجز الكبائن المنفردة أو المزدوجة على قطارات النوم بكل سهولة.

قطارات النوم الخدمات الفندقية الشركة الوطنية لإدارة القطارات الموقع الرسمي

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