تعرف على خطوات حجز قطارات النوم
كتب- أسامة علي:
أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات قطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، إتاحة حجز المقاعد والكبائن، عبر موقعها الرسمي في الإنترنت بعد تطويره.
وننشر خطوات الحجز عبر قطارات النوم كالتالي:
1- الدخول على صفحة الشركة انقر هنا
2- إنشاء حساب على الموقع حتى تتمكن من الحجز.
3- التأكد من إدخال جميع البيانات صحيحة وغير مسجلة من قبل حتى يتم إنشاء الحساب بطريقة صحيحة.
4- يمكن بعد ذلك حجز الكبائن المنفردة أو المزدوجة على قطارات النوم بكل سهولة.
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