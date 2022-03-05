تعرف على خطوات حجز قطارات النوم

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات قطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، إتاحة حجز المقاعد والكبائن، عبر موقعها الرسمي في الإنترنت بعد تطويره.

وننشر خطوات الحجز عبر قطارات النوم كالتالي:

1- الدخول على صفحة الشركة انقر هنا

2- إنشاء حساب على الموقع حتى تتمكن من الحجز.

3- التأكد من إدخال جميع البيانات صحيحة وغير مسجلة من قبل حتى يتم إنشاء الحساب بطريقة صحيحة.

4- يمكن بعد ذلك حجز الكبائن المنفردة أو المزدوجة على قطارات النوم بكل سهولة.