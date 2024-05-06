تعرف على مزايا ونصائح التعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

يطرح بعض المواطنين عددًا من التساؤلات عن مميزات العدادات مسبوقة الدفع تزامنًا مع سعي الوزارة نشر وتعميم استخدامه في ظل قيام الوزارة تركيب أي عدادات الكهرباء جديدة إلا مسبقة الدفع.

وتتيح الوزارة إمكانية تقسيط تكلفة عداد الكهرباء مسبوق الدفع على 12 شهرًا وبدون فوائد من خلال خصم مبلغ القسط الشهري الذى لا يتعدى الـ80 جنيها من رصيد العداد.

ويستعرض"مصراوي"أهم النصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع:-

1- يقضي بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

2- سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

3- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

4- هناك ما يقرب من 20 مليون مشترك لا يعانون من مشكلات الفواتير.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك من خلال شحن عداد الكهرباء برصيد.

7- ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يخفض استهلاكه.

8- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

كيفية ضبط التاريخ في عداد الكهرباء:

يجب التوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل سكنه، وتقديم طلب من أجل ضبط الوقت والتاريخ يتضمن رقم العداد، لافتا إلى أن ضبط الوقت والتاريخ، يتم من خلال "كارت ماستر" من داخل الشركة، حيث ترسل الشركة فنيا يحمل "كارت الماستر" لتفعيل العدادات؛ للتأكد من سير العداد بطريقة صحيحة.

نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع "أبو كارت": -

- عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد كي لا يفصل العداد، و يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك.

- التأكد من وجود رصيد كافِ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

- يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.

- يجب التأكد جيدًا من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت. - إذا فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء ليم تفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ 30 جنيهًا.

- إذا ضاع كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع وهو مشحون يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد ويتم استخراج كارت وعند برمجته تسجّل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، ستجد ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.