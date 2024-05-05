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أسرة الإذاعي أحمد أبو السعود تتلقى عزاءه بمسجد الشرطة- صور

09:56 م الأحد 05 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود
  • عرض 9 صورة
    عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود

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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير -هاني رجب:

تلقت أسرة الراحل الإذاعى أحمد أبو السعود، العزاء في الفقيد بمسجد الشرطة طريق صلاح سالم اليوم الأحد، وكان في استقبال المعزين الإعلامي طارق أبو السعود وشقيقه حازم أبو السعود.

وحضر العزاء العديد من الإعلاميين والصحفيين على رأسهم الإعلامي خالد صلاح، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة لجريدة الوطن.

شيعت أمس جنازة الراحل الإعلامي أحمد ابو السعود والد الإعلامي طارق أبو السعود بمسجد السيدة نفيسة، بعد أن وافته المنية مساء الجمعة الماضية.

العزاء عزاء أحمد أبوالسعود مسجد الشرطة
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