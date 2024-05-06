بعد قليل.. القمر يقترن بعطارد في مشهد بديع يُرى بالعين المجردة

كتب-محمد فتحي:

يُنهي القمر رحلته الشهرية قرب الكواكب البراقة قبل شروق الشمس فجر اليوم الإثنين 6 مايو 2024.

ومن المقرر أن يكون هلال القمر المتناقص مقترنًا بكوكب عطارد، إذ يفصل بينهما درجتان باتجاه الأفق الشرقي في سماء الوطن العربي.

ووفقا للجمعية الفلكية في جدة حسب تقرير لها، فإن عطارد والقمر يشاهدان بالعين المجردة، إذ يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار.

وغالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، لكن ليس عطارد.

وعلى الرغم من صغرحجم عطارد، إلا أنه ساطعًا جدًا ليرصد بالعين المجردة، لكننا فى الغالب لانراه.

وعطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفي معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل ومع ذلك في أوقات محددة يصبح الكوكب مرئيا لنا.