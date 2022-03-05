اليوم.. إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني إن شركة مصر للطيران ألغت رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت.

وأضافت المصادر، لمصراوي، اليوم السبت: يتابع مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران للخطوط الجوية موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ألغت الشركة عدة رحلات بين القاهرة وموسكو.

وقد بدأت روسيا عملية عسكرية وهجوما موسعا على أوكرانيا منذ صباح يوم الخميس من الأسبوع قبل الماضي وسط اعتراضات دولية من قبل حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.