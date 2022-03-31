Masrawy logo white

إعلان

إمساكية رمضان 2022.. 14 ساعة صيام في أول يوم

02:58 م الخميس 31 مارس 2022
إمساكية رمضان 2022.. 14 ساعة صيام في أول يوم

الهيئة المصرية العامة للمساحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):
نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443، وموعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة القاهرة.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريًا مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريًا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

وفلكيًا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وتصل مدة ساعات الصوم في أول أيام الشهر الكريم 14 ساعة و19 دقيقة، وصلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

وأوضحت هيئة المساحة أن صلاة عيد الفطر في مدينة القاهرة ستكون يوم الاثنين الموافق الأول من مايو الساعة 5:37 دقيقة بتوقيت القاهرة.

2022_3_14_19_40_54_742

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية رمضان عيد الفطر شهر رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا