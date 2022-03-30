استمع لآراء المواطنين.. مدبولي يتفقد معرض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة

كتب محمد غايات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلاً رمضان"، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، ورافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمحاسب محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع عدد من رواد المعرض بشأن المنتجات، والذين تقدموا بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مثمنين جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة.

وأكد مدبولي، استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: إن هذه الجولة التفقدية لمعرض "أهلاً رمضان" بالجيزة، تأتي بالأساس للاستماع إلي آراء المواطنين، والتعرف عن قرب علي مدى مساهمة ما تم إقامته من معارض ومنافذ في تلبية مختلف احتياجاتهم، فضلاً عن الاطمئنان علي توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي الاحتياجات خلال شهر رمضان المعظم، ومشيراً إلي استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلى أن هذا المعرض الموسع تم إقامته ليوفر لساكني محافظة الجيزة سلعا ومواد غذائية متنوعة واللحوم المجمدة، والدواجن، والتمور، و"ياميش" رمضان، ومتطلبات واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، بأسعار وتخفيضات كبيرة، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في هذا الصدد، مؤكداً أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة.