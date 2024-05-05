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BBC

عوض تاج الدين: ندرس مقترح تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

12:43 ص الأحد 05 مايو 2024

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

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كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، إنه تتم دراسة هذا المقترح بعناية ودقة فائقة، مؤكدًا أن أولويات الحكومة والدولة تركز على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.

أضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن خدمات الرعاية الصحية الشاملة تشمل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتوفير العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الأمراض والأورام.

وأوضح الدكتور تاج الدين أن تطبيق التأمين الصحي الشامل يستند إلى الاستفادة الكاملة من كل من المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وأضاف أن الدراسة الدقيقة للمقترح تهدف لضمان توفير العدد الكافي من مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة المواطنين والحفاظ على جودة وكفاءة تلك الخدمات.

عوض تاج الدين تأجير المستشفيات الحكومية القطاع الخاص
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