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البحوث الفلكية: اصطدام صاروخ فضائي بالقمر لا يهدد الأرض

09:50 م الخميس 03 مارس 2022
البحوث الفلكية: اصطدام صاروخ فضائي بالقمر لا يهدد الأرض

القمر

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، حقيقة خطورة أو تهديد اصطدام صاروخ فضائي بالقمر على كوكب الأرض.

وقال القاضي، في لقاء عبر تقنية "زووم" وعلى الصفحة الرسمية للمعهد "فيسبوك"، إن اصطدام صاروخ فضائي بالقمر لا يشكل أي تهديد أو خطورة على كوكب الأرض.

وأضاف أن الحطام الفضائي المرتقب اصطدامه بالقمر سيكون في منتصف الليل غدا الجمعة، وجار الرصد والمتابعة وتحديث البيانات أولا بأول من قبل علماء وباحثي المعهد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن الفوهة التي ستنتج عن الاصطدام ستكون أقل عمقًا من الفوهات الطبيعية وتتميز بشكل غير متماثل، وهي فرصة لدراسة كيفية تشكل الفوهات حيث سيتم قياس عمق الفوهة والسمات الأخرى لحدث الاصطدام بشكل أكثر موثوقية.

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