أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق لتبدأ أسبوع الصلاة لأجل الوحدة (صور)

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"الأسقفية" توفر ترجمة بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم في "الصلاة للوحدة"

كتب- مينا غالي:

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء صلوات قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا وتفتتحه الكنيسة الأسقفية هذا العام.

بدأت الصلوات بموكب جمع رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية الخمسة المشاركة حيث تقدمه قساوسة الكنيسة الأسقفية بينما جاء الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للأرثوذكس والسفير نيكولا هنري القاصد الرسولي بمصر وسفير دولة الفاتيكان والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط والدكتور جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا والأب دومسكينوس الازرعي رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس والأمين العام الحالي لمجلس كنائس مصر.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "جايين يا آبانا" التي تعلن انتظار جموع المسيحيين للمجئ الثاني للمسيح.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمسة طوائف.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.