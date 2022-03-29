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"حماية المستهلك": إطلاق القائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة مايو المقبل

07:51 م الثلاثاء 29 مارس 2022
"حماية المستهلك": إطلاق القائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة مايو المقبل

جهاز حماية المستهلك

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كتب - محمد سامي:

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، أنه سيتم إطلاق القائمة البيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة من الشركات، أو من هيئة الرقابة الصناعية مايو المقبل.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك - في تصريحات اليوم الثلاثاء- إلى أن إجمالي عدد الشركات بالقائمة بلغ حتى الآن أكثر 3000 شركة، منوهًا بأن الجهاز سيقوم بالتأكد من أن الشركات المعتمدة بالهيئة مطابقة لمعايير حماية المستهلك، ولا تكون الشركة قامت بأي مخالفات.

وأضاف حسام الدين أن المبادرة ستتضمن كافة قنوات الاتصال الرسمية مع المستهلكين وسيتم تخصيص خط ساخن أو تطبيق على الهاتف المحمول يستطيع من خلال المستهلك التعرف على المراكز المعتمدة بالإضافة إلى إمكانية تلقي شكاواه.

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