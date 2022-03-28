لمحاربة الغلاء.. القصير ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض السلع ومهرجان التمور بحديقة الأورمان

كتب- مصراوي:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، معرض المنتجات والسلع الغذائية، المقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وصرح القصير بأن الدولة المصرية لديها معارض ومبادرات كثيرة؛ على رأسها معرض "أهلاً رمضان" الذي افتتحه مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" الخاصة بوزارة الزراعة؛ بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرةً، دون وسطاء، وبجودة عالية، من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء بمد فترات تلك المعارض، حتى ما بعد شهر رمضان الكريم؛ لتوسيع استفادة المواطنين منها.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذًا متنقلًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 171 منفذًا ثابتًا بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم افتتاح معرض آخر كبير بشارع الهرم الرئيسي، يوجد به العديد من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وافتتح وزير الزراعة ومحافظ الجيزة أيضًا مهرجان التمور الدولي في دورته الثانية بالحديقة.

وقال القصير إن الدولة تسعى للنهوض بزراعة التمور، وإن مصر حاليًّا هي الأولى على العالم في إنتاج التمور؛ حيث يبلغ نحو 1.8 مليون طن، وهناك رؤية للوزارة بتعظيم الاستفادة من التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي من خلال التصنيع وأيضًا التوسع بزراعة الأصناف الجديدة التي لها مردود إيجابي على المزارعين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك تنسيقًا بين وزارة الزراعة والمحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء من خلال المنافذ الثابتة أو المتحركة بكل أرجاء المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن هذه المنافذ تقدم السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية؛ لأنها من إنتاج وزارة الزراعة.

وأضاف راشد أنه تم افتتاح 7 معارض "أهلاً رمضان" خلال هذا الشهر، بجميع أنحاء المحافظة.

وحضر الافتتاح بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة.