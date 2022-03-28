3 موانع للتطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف عليها

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفي محمدي، استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوي، عن موانع التطعيم في الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة في الوقت الحالي.

وقال محمدي في تصريحات لمصراوي، إن هناك عددا من الموانع، تشمل:

- الأطفال الذين يعانون من مرض نقص المناعة الأولي وهذا يحدده طبيب الأطفال وليس الأم أو الأسرة من تلقاء نفسها

- الأطفال الذين يتلقون أدوية مثبطة لجهاز المناعة كأدوية السرطان والأمراض المناعية والعلاج الكيماوي والكورتيزون بجرعات كبيرة لمدة أكبر من أسبوعين

- الأطفال المصابون بسرطان الدم (اللوكيميا أو الليمفوما)

وشدد محمدي على أنه يؤجل التطعيم فقط في حالة الإعياء الحاد مع أو بدون ارتفاع بحرارة الجسم لحين استقرار الحالة وزوال الأعراض.

وأكد أن اللقاح الفموي آمن ويكاد لا يتسبب في أعراض جانبية مقلقة ولكن أحيانا وفي نسبة قليلة من الأطفال قد ترتفع درجة حرارة الجسم، وقد يعاني الطفل من قيء أو إسهال ولكن بدرجه خفيفة ولا تستمر طويلا وتختفي تلقائيا.

وتستمر الفرق الطبية على مستوى الجمهورية في تنفيذ الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لليوم الثاني على التوالي وحتى يوم 30 مارس الجاري.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أطلق أمس الأحد، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طب أسرة النزهة بالقاهرة.