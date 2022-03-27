متحف الحضارة يستضيف فرح الديباني مغنية الأوبرا المصرية

وقود المستقبل.. ما هو الهيدروجين الأخضر وطرق الحصول عليه؟

كتب- يوسف عفيفي:

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مغنية الأوبرا المصرية العالمية الشابة فرح الديباني، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الذي ينظمه هيئة المتحف وتعزيز دوره كمؤسسة حضارية وثقافية وتعليمية لتنمية الحياة الثقافية والفنية لدى جميع فئات المجتمع.

وبحسب بيان اليوم، رحب الدكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال الحفل بالحضور والضيوف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة.

وأكد غنيم، أن الجمهور المصري أصبح يترقب الأمسيات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف والتي تعمل على الارتقاء بالحس والذوق الفني والعودة إلى زمن الفن الجميل.

وأعرب الجمهور الحاضرين عن سعادتهم بهذا الحفل وبالبرنامج الثقافي الذي ينظمه المتحف، وأيضا بالدور الذي يقوم به المتحف لنشر الثقافة والمعرفة والارتقاء بالذوق العام.

وفي نهاية الحفل، قدم الدكتور غنيم، باقة من الورود للفنانة فرح الديباني وعازف البيانو أمير عوض، كما قدم الشكر لرعاة الحفل.

يذكر أن الفنانة العالمية فرح الديباني بنت الإسكندرية هي فنانة مصرية عالمية، حصلت على جائزة أفضل مغنية شابة من أوبرا باريس عام ٢٠١٦ وهي أول مصرية تفوز بهذه الجائزة، وقد غنت على أشهر مسارح أوروبا منها أوبرا باريس وبرلين، وكرمها رئيس الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ عام 2021.