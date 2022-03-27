إنترنت فائق السرعة بشرم الشيخ.. عضو "الدولية لتغير المناخ" يكشف استعدادات استضافة cop27

وقود المستقبل.. ما هو الهيدروجين الأخضر وطرق الحصول عليه؟

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، إن استضافة مؤتمر المناخ القادم cop27 في شرم الشيخ يمثل أهمية كبيرة جدا لمصر نظرا لما يمثله من اهتمام عالمي.

وأضاف طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن العملية التفاوضية لاستضافة هذا الحدث الدولي المهم شاقة للغاية، لافتا إلى أنه عبارة عن 6 مؤتمرات وليس مؤتمرا واحدا، وقد يعقد على هامش المؤتمر اجتماع قمة لرؤساء الدول والحكومات: "العالم كله هيكون عندك في مصر".

وتابع استشاري التغيرات المناخية: تنظيم المؤتمر يتم الإعداد له على أعلى مستوى واللجنة المعنية برئاسة رئيس الوزراء أصبحت تجتمع بشكل أسبوعي، ورئيس الجمهورية يتابع بنفسه نتائج عمل اللجنة، ويوجد تنسيق مع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكل منظمات العالم وسفارات الدول الموجودة في مصر، وتم ترشيح بطل العمل المناخي للمؤتمر وهو الدكتور محمود محيي الدين.

وحول التجهيزات السياسية واللوجستية، قال الدكتور سمير طنطاوي: شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء بالكامل وجميع الفنادق ستكون حاصلة على شهادة النجمة الخضراء وفق معايير وزارة البيئة، ووزارة الاتصالات ستغير كل شبكات الإنترنت ليكون فائق السرعة وفق أعلى المعدلات العالمية، ووزارة النقل ستتولى توفير أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.