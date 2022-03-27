بث مباشر| الصحة تطلق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود بكار:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الأحد، مبادرة صحية جديدة بعنوان "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد"، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وسفير ألمانيا بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وأشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، بإطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وقال الجلاد :"مصريتي ومهنتي المهمومة بالناس تدفعني اليوم للتعبير عن سعادة غامرة وأمل تبدو له ملامح واثقة من تحققه بالقياس على ما تشهده مصر من تقدم ملحوظ لخدمة المواطن فى جميع المناحي، لا سيما في تدعيم الصحة، والرعاية الصحية المقدمة من الدولة، والتي تعد بحق أمرا غير مسبوق على مر السنوات".

وأضاف الجلاد: "أشعر ويشعر معظم المصريين معي أن ما يشهده الوطن من تطور قطاع الخدمة الصحية أصبح أمرا يدعو للفخر، فلم يتوقف اهتمام الدولة بإطلاق حملة لعلاج المواطنين من فيروس سي الذي وصف بأنه وباء متوطن، إلا أن يدها امتدت للاكتشاف المبكر وعلاج هؤلاء المرضى الذين قد يتعرضوا للإصابة بسرطان الكبد ويمثلوا 15 بالمئة من بين جميع المصابين بفيروس سى وتم شفائهم".