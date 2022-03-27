بطائرة خاصة.. منتخب مصر يغادر إلى السنغال لخوض مباراة العودة

كتب- محمد عبيد:

غادرت بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى دولة السنغال، لخوض مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: تم إنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب، من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة؛ لتغادر على رحلة خاصة تسيرها شركة مصر للطيران تحمل رقم MS 3042، من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم "طائرة الأحلام"، متجهة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار".

وخاض المنتخب القومي بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف، وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.

وفاز منتخب الفراعنة على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القومى بعد غد الثلاثاء مع نظيره السنغالي في لقاء الإياب بداكار في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.