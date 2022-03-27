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الطقس غدا الاثنين.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو

03:54 م الأحد 27 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع حيث تسجل القاهرة 23 درجة.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:

236

الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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