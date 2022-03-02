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العدو الأول للتنمية.. رئيس "تضامن النواب" يحذر من الانفجار السكاني

10:56 م الأربعاء 02 مارس 2022
العدو الأول للتنمية.. رئيس "تضامن النواب" يحذر من الانفجار السكاني

الدكتور عبد الهادى القصبي

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كتب- مصراوي:

حذر النائب عبد الهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الزيادة السكانية باعتبارها العدو الأول للتنمية في مصر.

وقال القصبي، في تصريح لمصراوي، إن العالم كله يواجه هذه التحديات والتي لن يستطيع مواجهتها عن طريق الحكومات فقط ولكن الشعوب أيضا عليها دور محوري، مشيرًا إلى أن مصر أمام تحدي كبير لن يتم مواجهته إلا بتضافر جهود الحكومة والمواطن معا.

وأشار إلى إمكانية تحقيق متطلبات المواطن تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم ولن يتم مواجهة هذه التحديات إلا بتضافر جهود الجميع، مؤكدا أن الدولة مهما بذلت من جهود دون وعي ومشاركة المواطن لن تنجح في هذه المواجهة.

ولفت إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة ولكن الدور الأكبر والأبرز للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون والمشاركة، مؤكدا أن ظاهرة الزيادة السكانية تمثل انفجارا كبيرا ضد التنمية المستدامة وضد جهود الدولة.

ونوه إلى أن الأزهر والكنيسة قاما بدورهما من خلال التأكيد على عدم حرمانية تنظيم الأسرة عبر الوسائل، مؤكدا أن كافة الشرائع تؤكد أهمية الحفاظ على الإنسانية قبل أي شيء أخر ومنها تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية فعالياته بمقر مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

عبد الهادي القصبي الانفجار السكاني مجلس النواب

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