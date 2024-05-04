أمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

خاص| زاهي حواس: أتمنى أن يحدث ذلك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 5 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الأحد، تميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت، أن طقس غدًا الأحد، يشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الأحوال الجوية غدًا الأحد، تشهد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

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