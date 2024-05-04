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التذكرة بـ5 جنيهات.. الزراعة تكشف عن استعدادتها لاستقبال شم النسيم

10:14 م السبت 04 مايو 2024
  • عرض 5 صورة
    استعدادت الحدائق لاستقبال شم النسيم
  • عرض 5 صورة
    استعدادت الحدائق لاستقبال شم النسيم
  • عرض 5 صورة
    استعدادت الحدائق لاستقبال شم النسيم
  • عرض 5 صورة
    استعدادت الحدائق لاستقبال شم النسيم
  • عرض 5 صورة
    استعدادت الحدائق لاستقبال شم النسيم

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كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد جلال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استعدادت حدائق الحيوان لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع.

وقال "جلال"، لمصراوي أن الوزارة أعدت 6 حدائق عامة للحيوانات والأسماك في المحافظات لاستقبال المواطنين خلال عيد شم النسيم 2024، وهم حديقة الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان بالإسكندرية والشرقية وكفرالشيخ والفيوم وبني سويف، موضحا أن حديقتي حيوان الجيزة والأورمان لازالا في مرحلة التطوير وغير مستعدين لاستقبال الزوار خلال الفترة الحالية.

وأوضح "جلال"، أن رسوم دخول الحدائق 5 جنيهات للمصريين و 20 جنيهًا للأجانب وذوي الهمم مجانًا، مشيرًا إلى أن رحلات الجمعيات الدينية والكنائس لها استثناءات خاصة كما أن الأطفال أقل من 5 سنوات يتاح دخولهم مجانا.

ولفت إلى أن الحدائق ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين الحدائق من قبل الجهات الأمنية وأفراد الأمن من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع المحافظات.

ويحل بعد غدا الإثنين 6 مايو عيد شم النسيم 2024 والذي يحرص فيه المواطنون على زيارة الحدائق والمنتزهات العامة.

الحدائق حديقة الحيوان شم النسيم أعياد الربيع
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