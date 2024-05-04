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"الرعاية الصحية" تكشف رسوم زيارة المرضى والمُرافق وانتظار السيارات

10:21 م السبت 04 مايو 2024

رسوم زيارة المرضى والمُرافق

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كتب - أحمد جمعة:
عممت هيئة الرعاية الصحية، منشورا على جميع المنشآت التابعة لها المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بشأن تسعير خدمات زيارة المرضى ومبيت المرافقين وانتظار السيارات، اعتباراً من مطلع مايو الجاري.

ووفق الخطاب، فإنه جرى تحديد رسوم زيارة المريض ب 15 جنيها في كافة منشآت تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، في حين تم تحديد رسوم مبيت مرافق المريض ب 150 جنيها في حالة مبيت على كرسي بدون وجبات، و300 جنيه في حالة المبيت شامل الوجبات.

كما حدد القرار رسوم انتظار السيارات ب 10 جنيهات للساعة الأولى، و5 جنيهات عن كل ساعة تالية، و100 جنيه للمبيت.

كما أشار القرار إلى تحديد رسوم اشتراك شهري لسيارات العاملين بقيمة 200 جنيه شهرياً.

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الرعاية الصحية تذكرة زيارة المريض مبيت المرافق التأمين الصحي الشامل
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