الكيلو وصل لـ150 جنيهًا| متى ستنخفض أسعار العنب؟.. نقيب الفلاحين يُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض أسعار العنب بالأسواق خلال موسم الصيف الحالي 2024.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن أصناف العنب المعروض خلال الفترة الحالية هي أنواع أجنبية تزرع في مصر بغرض التصدير لانها مبكرة النضج، موضحًا أن أبرز أصنافها صنف عنب الايرلي والسوبريور والفليم والبيوتي والسيدلس ويبدأ نضجها في شهر مايو ويستمر حتى شهر سبتمبر وتكون أسعارها مرتفعة نظرًا لترقب المواطنين لظهور العنب والإقبال على شرائه ما يتسبب في زيادة على الطلب في حين نقص المعروض.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن أسعار العنب ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي مطلع يونيو المقبل أي بارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن مصر بها أكثر من 200 ألف فدان من العنب متوسط إنتاج الفدان 12 طن، وهي تنتج كميات كبيرة تكفي للسوق المحلي وتصدر منه كميات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول شرق آسيا والصين والدول العربيه.

وشهدت أسعار العنب خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا بمختلف الأسواق إذ وصل سعر الكيلو في بعض المناطق لـ150 جنيها مما أثار دهشة المواطنين.

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