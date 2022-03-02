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قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

09:53 م الأربعاء 02 مارس 2022
قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

مجلس النواب

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كتب - نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مجلس النواب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية حنفي جبالي

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