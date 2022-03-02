سكن وتعليم وصحة.. برلمانية: القيادة السياسية تمكنت من إحداث طفرة في التنمية المستدامة

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، إن الحالة السكانية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل ما واجهته مصر من تحديات منذ عام ٢٠١١.

جاء ذلك خلال كلمة عبد الفتاح بالاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، اليوم الأربعاء، والذي يُعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والآسيوية، وحضور عدد من الوزراء؛ من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت عبد الفتاح: احتلت التنمية البشرية اهتمامًا كبيرًا في مصر؛ لا سيما خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس على قضايا الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة والحوكمة.. وغيرها.

وتابعت عضو مجلس النواب: لا تزال مصر تحتل مركزًا مرتفعًا في مجال التنمية البشرية؛ حيث شهدت تحسنًا كبيرًا في مؤشر التنمية البشرية عالميًّا.

ونوهت عبد الفتاح بأن القيادة السياسية في مصر تمكنت من إحداث طفرة في التنمية المستدامة؛ حيث شهدت مصر إدخال إصلاحات كبيرة في قطاعات السكن والتعليم والصحة.. وغيرها.

واستعرضت النائبة ما شهدته مصر من تطوير في قطاعات التعليم والصحة والسكن، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبنية التحتية، وخطوات مصر في ملف رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتابعت عبد الفتاح: أيضًا بالنسبة إلى المرأة، فقد شهدت تدعيمًا كبيرًا، وفقًا لاستراتيجية وطنية لتمكين المرأة والعمل على سد الفجوة بين الجنسَين في التعليم، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتحقيق قدر أكبر من اللا مركزية، واستعرضت خطوات مصر في التحول الرقمي، وما قامت به من تفاعل سريع ومرن في أزمة كورونا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن العلاقة بين التنمية البشرية والاستدامة هي علاقة مركبة ومرتبطة ببعضها، وذلك خلال استعراضها استراتيجية مصر ٢٠٣٠.