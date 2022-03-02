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وزير الري: البيانات المغلوطة المنفردة عن سد النهضة تربك المنظومة وتضر مصر والسودان

04:36 م الأربعاء 02 مارس 2022
وزير الري: البيانات المغلوطة المنفردة عن سد النهضة تربك المنظومة وتضر مصر والسودان

لقاء وزير الري بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي

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كتب- مصراوي:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، آنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، والموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأشار عبد العاطي إلى ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة؛ على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

ونوه عبد العاطي بالمرونة الكبيرة التي أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود في دول حوض النيل، فهناك أكثر من (١٥) سداً مقاماً في دول حوض النيل، ومن بينها سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي؛ بل أسهمت مصر في إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

وأكد وزير الري أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتَي المصب، مضيفاً أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

وأشارت آنيت ويبر إلى سعي الاتحاد الأوروبي للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن استقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة في ظل التغيرات المناخية.

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