وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يشهدان توزيع طني لحوم إطعام

(مصراوي):

​في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومشاركة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصري على مدينة طابا شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظة.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظة وصل إلى 3 أطنان منذ انطلاق المشروع.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بمشروع لحوم صكوك الإطعام من الأوقاف ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء في مختلف جوانبه ومن أهمها مراعاة الأبعاد الإنسانية للمشروع.