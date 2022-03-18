تكريم معلمي التربية الدينية المشاركين في معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

(مصراوي):

استمرارًا لفعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية لمعلمي التربية الدينية وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين والمعلمات في مجال الفكر الوسطي المستنير.

وجاء المعسكر برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني لمعسكر أبي بكر الصديق والذي يعقد تحت عنوان: "تنمية وتطوير مهارات معلمي التربية الدينية في مجال الفكر الوسطي المستنير" بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية وذلك لمائة معلم ومعلمة من معلمي التربية الدينية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وبحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤن الإسلامي، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وخلال المحاضرة الأولى أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين، أن فهم مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية يَحُلُّ كثيرًا من المشكلات، وهو ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من خلال اللقاءات والدورات المتنوعة ومن خلال الإصدارات القيّمة، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تسهم بشكل فاعل في بناء الوعي المستنير، كما أكد أن الوقوف عند ظواهر النصوص دون فهم يؤدي إلى الخطأ في تطبيق الأحكام الشرعية وتجهيل الآخرين.