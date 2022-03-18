وزيرا التنمية المحلية والرياضة يتفقدان منفذ طابا البري

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منفذ طابا البري على هامش الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.



واستمع شعراوي وصبحي والمحافظ إلى شرح حول آليات العمل في المنفذ والإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة لسلامة وأمن القادمين لمصر من الضيوف الأجانب وذلك بصالتي الوصول والسفر.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالإجراءات المتخذة في المنفذ فيما يخص سفر ومغادرة ضيوف مصر من السائحين الأجانب، وطالب الوزير بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للأفواج السياحية القادمة إلى مصر عبر المنفذ.

وأعرب شعراوي عن سعادته بتواجده في هذه البقعة الغالية من أرض مصر، مشيدا بدور القوات المسلحة في الانتصارات التي حققتها مصر على العدو والدبلوماسية المصرية لاستعادة آخر شبر من أرض مصر عن طريق معركة المفاوضات.



وتابع وزير التنمية المحلية: مصر هتفضل تبني وتعمر أرض سيناء بدعم وتوجيهات القيادة السياسية وبجهود مستمرة من الحكومة والجهات المعنية الأخرى.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن معركة مصر مع الإرهاب هي معركة شاملة كما أكد رئيس الجمهورية على مواجهة الإرهاب والتنمية والبناء والتعمير لكل أراضي سيناء الغالية.