"مصر للطيران" للصيانة تنجح في تجديد اعتماد "إيازا" للعام الـ 17 على التوالي

كتب - محمد عبيد:

نجحت شركة "مصر للطيران" للصيانة والأعمال الفنية في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إيازا" بعد اجتياز كافة التفتيشات التي أجرتها الوكالة الأوروبية على كل مواقع العمل في الشركة بمطار القاهرة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية التي تجريها هيئات سلامة الطيران المدني العالمية على الشركة للتأكد من اتباع أعلى معايير السلامة والجودة لتنجح شركة "مصر للطيران" للصيانة والأعمال الفنية في تجديد اعتماد "إيازا" للعام السابع عشر على التوالي بما يسهم في الحفاظ على قاعدة العملاء من خارج مصر للطيران وجذب المزيد منهم.

وقد شملت تفتيشات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران التدقيق على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وتنفيذ تعليمات الشركات المصنعة للطائرات ومتابعة الحالة الفنية للطائرات باستمرار.

وشمل التفتيش مراجعة كافة الأنشطة الفنية للشركة من نظام تنفيذ التشريعات بالإدارة العامة للجودة والسلامة وأنشطة الصيانة الدورية للطائرات بهنجر 7000 وهنجر 8000 ومجمع صيانة المحركات وأنشطة الصيانة اليومية للطائرات بإدارة خدمة الشركات الأجنبية بالإضافة إلى مجمع صيانة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة ومراجعة مجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات كما تم إجراء اختبار فني لعدد من العاملين كلا فيما يخصه وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها والتأكد من الالتزام بوثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال طبقًا للتشريعات.

وقدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على نجاحهم في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إيازا"، للعام السابع عشر على التوالي متوجها لهم بالشكر والتقدير لجهودهم المشرفة التي تؤكد قدراتهم وكفاءتهم واستحقاقهم للثقة الممنوحة لهم، مؤكدا أن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للشركة وأن مصر للطيران تعتمد على طاقات أبنائها في تنفيذ خططها الطموحة.

وأكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال لقائه بالمفتشين الأوروبيين أن الشركة تعمل طبقًا للتشريعات الدولية في إطار من الالتزام التام بالعناصر الأساسية للجودة والسلامة بهدف إعلاء قيمة الخدمة المقدمة وتخفيض الوقت اللازم لتقديم الخدمة بأسعار تنافسية للوصول إلى القمة التي تستحقها بين شركات صيانة وعمرة الطائرات في ظل تمتع الشركة بالإمكانيات التي تؤهلها لذلك، موضحًا أن دور التفتيش يأتي لدعم هذا المسار من خلال التأكد من كفاءة الأفراد والإجراءات والبنية التحتية وأن الشركة على الطريق الصحيح نحو هدفها وهو ما أكده المفتشون بقولهم إن التفتيش يهدف إلى مساعدة الشركة في الحفاظ على المستوى الفني المتميز وتطابقه مع الإجراءات المنصوص عليها لدى الجهات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها.

وأوضح أن تجديد الاعتمادات الدولية يمكِّن شركة "مصر للطيران" للصيانة من تقديم الخدمات الفنية لأكثر من 150 شركة طيران بأوروبا وآسيا وإفريقيا ما يعني النجاح في المنافسة بقوة في هذا المجال الدقيق الذي يتطلب مستوى فني متميز يرضي العملاء ويحقق أعلى درجات السلامة والجودة طبقًا للتشريعات.

وأضاف زكريا أن نتائج التفتيش أكدت أن ما حققته الشركة من نجاحات تم بناؤها على أسس وقواعد ثابتة وتم تحقيقها بعزم وجهد العاملين المخلصين حيث كان أداء العاملين مسار تقدير مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إيازا" الذين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين وإدراكهم مدى حساسية وأهمية عنصري السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال، مؤكداً أن الهدف هو الالتزام بالمعايير القياسية العالمية والتوسع في الاعتمادات ورفع الوعي وتكثيف التدريب لتوسيع نطاق الخدمات الفنية.