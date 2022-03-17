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الطقس غدا الجمعة: شديد البرودة ليلا.. والحرارة درجة واحدة في هذه المنطقة

09:59 م الخميس 17 مارس 2022
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كتب- مينا غالي:

​توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن طقس الغد سيكون غائمًا جزئيًا، مصحوبا بشبورة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مشمس على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة غدًا تصل إلى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى نهارا و10 درجات ليلا، فيما تنخفض الحرارة ليلا لأقصى درجاتها على منطقة كاترين حيث تصل إلى 1 درجة مئوية.

ويستعرض مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي:

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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