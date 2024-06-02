طقس اليوم الأحد.. "الأرصاد": موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء

مصراوي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الأحد، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ومن المتوقع أن يسود طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون هناك نشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:

- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24.

- الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22.

- مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21.

- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27.

- قنا العظمى 45 درجة والصغرى 28.

- أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.