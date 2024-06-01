الليلة بـ700 جنيه.. 24 صورة لأرخص فندق في شرم الشيخ

اختفت في ظروف غامضة.. 10 معلومات عن طبيبة تخدير مصرية تم العثور عليها

طقس الأحد.. "الأرصاد": موجة شديدة الحرارة حتى هذا الموعد ورياح واضطراب

من روكسي لوسط البلد في دقائق.. 6 صور ترصد محور روض الفرج "كوبرى تحيا

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين، مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، عن أرخص فندق في شرم الشيخ 2024، حيث تبدأ الحجوزات في المنتجعات والقرى السياحية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص فندق في شرم الشيخ، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

فندق شرم كليف:

- يصنف فندق شرم كليف شرم الشيخ من فئة ال 4 نجوم.

- يضم الفندق حمام سباحة وملعب تنس.

- يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح في المطعم، الذي يوفر مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية.

- يقع على بعد 700 متر من شاطئ خليج نعمة وعلى بعد 1.2 كم من وسط المدينة.

- تحتوي الغرف في الفندق على تكييف ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف.

- تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

- يصل سعر الغرف في الليلة الواحدة إلى 700 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق