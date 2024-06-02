الليلة تصل لـ263 ألف جنيه.. 27 صورة ترصد أغلى فندق في شرم الشيخ

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كتب- محمد أبو بكر:

تبحث أعداد كبيرة من الأسر والمواطنين، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، عن أغلى فندق في شرم الشيخ 2024، حيث تبدأ الحجوزات في المنتجعات والقرى السياحية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أغلى فندق في شرم الشيخ، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

منتجع فور سيزون شرم الشيخ

- تتراوح الليلة الواحدة في الغرف من 21 ألف جنيه حتى تصل إلى 36 ألف جنيه.

- يبدأ الجناح في الفندق من 40 ألف جنيه ويصل إلى 263 ألف جنيه.

- يقع منتجع فور سيزون شرم الشيخ في مصر وعلى امتداد واجهة شاطئية خاصة بطول 1 كم.

- يعتبر واحة فاخرة تقع بين الصحراء والشعاب المرجانية.

- يتميز بأشعة الشمس على مدار السنة ووحدات إقامة عصرية أنيقة وإطلالات بانورامية على البحر الأحمر.

- يضم 5 مسابح خارجية، و10 أماكن لتناول الطعام في الهواء الطلق، وسبا شهير جدًا، ونادي كدز فور أوول سيزونز المليء بالترفيه، ومركز غوص مُدار بخبرة ومعتمد من اتحاد مدربي الغوص، بالإضافة إلى أحد أفضل الشعاب المرجانية في المنطقة، وقطار جبلي مائل ينقل الضيوف من القمة إلى الشاطئ.

- يقدم "منتجع فورسيزونز شرم الشيخ" تجربة طهي رائعة تتنوع ما بين المأكولات الآسيوية والإيطالية واللبنانية وأطباق أمريكا اللاتينية.

- يوفر المنتجع برنامجاً خاصاً للضيوف الصغار يشمل أوقاتاً محددة يومياً للألعاب والفنون والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية واللعب الباعث على النشاط بما في ذلك منطقة مخصصة للمراهقين فقط بالإضافة إلى خدمات مجالسة الأطفال الاحترافية وكذلك 4 ملاعب تنس.

- يقع "منتجع فور سيزونز شرم الشيخ" على بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار شرم الشيخ الدولي و25 دقيقة بالسيارة من خليج نعمة و40 دقيقة بالسيارة من مدينة شرم القديمة مع أسواقها التقليدية.

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