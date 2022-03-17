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الجريدة الرسمية: رفع سعر أنابيب البوتاجاز 5 جنيهات للمنزلية و10 للتجارية والتطبيق غدًا

10:16 م الخميس 17 مارس 2022
الجريدة الرسمية: رفع سعر أنابيب البوتاجاز 5 جنيهات للمنزلية و10 للتجارية والتطبيق غدًا

أنابيب البوتجاز

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(مصراوي):​

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز السائل "البوتاجاز".

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، سيكون سعر بيع الأسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام، تسليم المستودع، للمستهلك 75 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر الأسطوانة زنة 25 كيلو جرام، 150 جنيهًا تسليم المستودع، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر زيادة في ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر طن غاز صب غير شامل 6000 جنيه، غير شامل نولون النقل.

وبحسب القرار، تكون تلك الأسعار شاملة رسم لادمغة.

وينشر هذا القرار ويعمل به بداية من غدٍ الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

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