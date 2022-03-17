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ضربت 5 دول.. هل تتعرض مصر لعاصفة ترابية نادرة الحدوث؟

08:11 م الخميس 17 مارس 2022
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    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 11 صورة
    موجة طقس سيئة
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كتب- يوسف عفيفي:​

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لظاهرة جوية نادرة الحدوث تتمثل في عواصف ترابية عنيفة.

جاء ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن منخفض جوي قوي، يضرب أقصى غرب أفريقيا عند الجزائر والمغرب ينقل كمية كبيرة من الأتربة إلى أوروبا.

وأكدت منار لـ"مصراوي"، أن مصر بعيدة تماما عن مثل هذه العواصف أو هذه الظواهر الجوية ولن تتأثر بمثل هذه العواصف على الإطلاق، منوهة بأنها عواصف ترابية توجد في دول أوروبا.

وأشارت إلى أن المنخفض المعلن، يوجد في الأساس بغرب أفريقيا وبالتحديد عند دولتي الجزائر والمغرب، ومع حركة المنخفض بدأت الكتل الهوائية بالتحرك في اتجاه أوروبا ما أدى إلى عواصف ترابية هناك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن منخفض جوي قوي، يضرب أقصى غرب أفريقيا عند الجزائر والمغرب ينقل كمية كبيرة من الأتربة إلى أوروبا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن عواصف ترابية عنيفة ضربت الجزائر وإسبانيا والبرتغال وفرنسا حتى مدينة ميونيخ الألمانية.

وتابعت: "تكونت سحب عملاقة امتدت من الدول الإسكندنافية حتى شمال أفريقيا وتعتبر خصائص هذه الحالة الجوية نادرة الحدوث".

الطقس عاصفة ترابية هيئة الأرصاد الجوية

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