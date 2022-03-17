مسابقة المعلمين وحافز القمح الإضافي.. المالية تكشف ملامح الموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن العالم حاليًا يعاني من أزمة ارتفاع أسعار لم تحدث منذ عام 2008 بسبب الحرب الأوكرانية وأزمة النقل والإمداد بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أنه رغم تلك الصعوبات ستكون الموازنة المقبلة على قدر الطموح والمسؤولية وتليق بالمواطن المصري.

وأضاف كوجك خلال كلمته في اليوم الثاني للمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن بالغردقة، بشأن جهود الحكومة لمواجهة التحديات، أن هناك أولويات وضعتها الحكومة في الموازنة الجديدة، أولها توافر السلع الغذائية في المدى القصير والطويل والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية البشرية والصحة والتعليم.

وقال كوجك إن هناك إصلاحات كبيرة حدثت في الميزانية العامة للدولة، كما تم زيادة سعر توريد إردب القمح المحلي من خلال حافز توريد لضمان توريد أكبر كمية من القمح للدولة وهو ما سيكلف الموازنة حوالي 16 مليار جنيه، وخلال 24 شهر أتاحت الدولة 31 مليار جنيه دعم للمصدريين المصريين، وسيستمر برنامج دعم الصادرات في الفترة المقبلة، وهناك مخصصات لدعم صناعة السيارات، وسيتم إطلاق استراتيجية وطنية لتصنيع السيارات نهاية هذا الشهر.

وأكد كوجك أن الموازنة القادمة ستشهد توفير ما بين 80 و90 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة، كما سيتم توفير ميزانية العلاوة الإضافية وإثابة دورية للموظفين وهناك حافز إضافي للموظفين ذوي الرواتب المنخفضة، وحوافز إضافية للعاملين في التعليم والتعليم العالي، وتعيين 150 ألف معلم في 5 سنوات، وإتاحة 3 مليارات جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل.