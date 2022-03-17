وكيل الأزهر يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الضويني، خلال اللقاء، حرص الأزهر واستعداده للتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين حول العالم، من الضعفاء والمشردين وضحايا الحروب والنـزاعات، بما يساعد على صون النفس البشرية، ويساهم في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، موضحا أن تعاون الأزهر في هذا المجال ينطلق من المبادئ والقيم النبيلة للشريعة الإسلامية، واستشعارا لمسؤوليته الكبرى تجاه الإنسانية جمعاء، وهو ما ترجمته "وثيقة الأخوة الإنسانية" الموقعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على أرض الإمارات الشقيقة.

من جانبه أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عن تقديره للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، مشيدا باهتمام وعناية الأزهر بقضايا وهموم الإنسانية حول العالم، وهو ما أكدته دعوة فضيلة الإمام الأكبر لقادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحروب وإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، مشددا على الدور الهام للقادة الدينيين من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان في ظل الصراعات، مؤكدا استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في تقليل معاناة المشردين والمستضعفين.